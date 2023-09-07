В Сети появился полный саундтрек Starfield

Bethesda официально выпустила весь саундтрек Starfield. Всего в плейлист вошло 79 музыкальных композиций. Их автором выступил Инон Цур. Ранее компания работала с ним для создания музыки некоторых частей Fallout.

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Прослушать все композиции можно как на западных площадках, так и на российских. Плейлист доступен для прослушивания в «Яндекс Музыке», VK, Spotify и Apple Music. Согласно информации на Spotify, продолжительность всего альбома составила пять часов.

Starfield доступна на ПК и Xbox Series. Тайтл с релиза также есть в Game Pass. Bethesda пока не отчитывалась об успехах проекта, но только в раннем доступе в него сыграли около 2 млн геймеров.