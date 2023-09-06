Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 ответили на обвинения в даунгрейде графики шутера

На выставке gamescom 2023 разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 из студии GSC Game World дали журналистам возможность опробовать раннюю версию игры. Также во время проведения мероприятия команда опубликовала новый геймплейный трейлер.

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Однако как у рецензентов, так и у обычных геймеров возникли вопросы к графической составляющей будущего тайтла. Многие заявили, что это явный даунгрейд.

На претензии ответил PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров. По словам представителя студии, разработчики решили использовать не маркетинговый, а игровой подход.

Мы решили использовать не маркетинговый подход, показывая что-то максимально отполированное и красивое, а игровой, чтобы геймеры могли сами опробовать проект, даже если он выглядит неидеально.

Также Бочаров заверил, что увиденная на gamescom 2023 версия игры далеко не финальная. Разработчики и дальше будут заниматься её полировкой.

Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат GSC Game World.

Помимо этого, PR-менеджер студии отметил, что GSC Game World стремится к общему уровню графики, которая была показана в первом геймплейном трейлере в 2021 году.