Epic Games рассказала об особенностях новой версии Unreal Engine 5
Epic Games поделилась свежим роликом. Его посвятили Unreal Engine 5.3 — новой итерации популярного движка, которая уже доступна для загрузки. Авторы рассказали о некоторых особенностях и наглядно их продемонстрировали.
Помимо улучшений основного рендеринга и наборов инструментов, Epic представила новые функции экспериментального рендеринга, анимаций и моделирования. Разработчики могут использовать объемный рендеринг кинематографического качества, орфографический рендеринг, редактор скелетов и другие технологии.
Не обошлось без улучшений в Nanite, включая более высокую производительность для маскируемых материалов и возможность отображать больший диапазон поверхностей. Lumen с аппаратной трассировкой лучей теперь поддерживает многократное отражение и обеспечивает более высокую производительность на консолях.