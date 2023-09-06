Epic Games рассказала об особенностях новой версии Unreal Engine 5

Epic Games поделилась свежим роликом. Его посвятили Unreal Engine 5.3 — новой итерации популярного движка, которая уже доступна для загрузки. Авторы рассказали о некоторых особенностях и наглядно их продемонстрировали.

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Помимо улучшений основного рендеринга и наборов инструментов, Epic представила новые функции экспериментального рендеринга, анимаций и моделирования. Разработчики могут использовать объемный рендеринг кинематографического качества, орфографический рендеринг, редактор скелетов и другие технологии.