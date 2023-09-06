По мотивам нового мультфильма о Черепашках-ниндзя сделают игру

Студия Outright Games анонсировала игру про Черепашек-ниндзя, действие которой развернётся во вселенной мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов».

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Новинку создают для консолей и PC, а релиз намечен на 2024 год. Сам сюжет стартует за несколько месяцев до истории анимационной ленты.

Судя по описанию, игроки будут контролировать всю команду черепах, которым нужно спасти Нью-Йорк. Возможно, что новинка поддерживает кооператив, хотя конкретно об этом элементе деталей не уточняли.

Релиз самого «Погрома мутантов» состоялся в начале августа, лента собрала почти 153 млн долларов в прокате, получив положительные оценки аудитории.