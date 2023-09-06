По мотивам нового мультфильма о Черепашках-ниндзя сделают игру

Новый мультфильм о Черепашках-ниндзя получит игру по мотивам для консолей и PC
Студия Outright Games анонсировала игру про Черепашек-ниндзя, действие которой развернётся во вселенной мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов».
Новинку создают для консолей и PC, а релиз намечен на 2024 год. Сам сюжет стартует за несколько месяцев до истории анимационной ленты.
Судя по описанию, игроки будут контролировать всю команду черепах, которым нужно спасти Нью-Йорк. Возможно, что новинка поддерживает кооператив, хотя конкретно об этом элементе деталей не уточняли.
Релиз самого «Погрома мутантов» состоялся в начале августа, лента собрала почти 153 млн долларов в прокате, получив положительные оценки аудитории.
При этом на днях картина вышла и в цифровом виде. За её постановку, кстати, отвечал режиссёр мультфильма «Митчеллы против машин» Джефф Роу.