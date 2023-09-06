Новый мод позволяет запустить Starfield в режиме «картошки»

Пользователи продолжают выпускать моды на Starfield — один из них позволяет запустить игру на самых слабых компьютерах в так называемом режиме «картошки».

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Сам мод превращает текстуры высокого разрешения в визуальное «месиво», снижая нагрузку на слабых машинах. Как пошутил автор модификации, она предназначена для PC, где «ваш дед играл в The Elder Scrolls 3: Morrowind».

При этом журналист PC Gamer отметил, что мод на самом деле не превращает игру в «картошку» полноценно, поскольку касается только текстур. Разные эффекты вроде физики и освещения остаются на месте.

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Ранее у GameSpot даже присутствовала отдельная рубрика, где они запускали разные игры в подобном формате.