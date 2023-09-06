Новый мод позволяет запустить Starfield в режиме «картошки»
Пользователи продолжают выпускать моды на Starfield — один из них позволяет запустить игру на самых слабых компьютерах в так называемом режиме «картошки».
Сам мод превращает текстуры высокого разрешения в визуальное «месиво», снижая нагрузку на слабых машинах. Как пошутил автор модификации, она предназначена для PC, где «ваш дед играл в The Elder Scrolls 3: Morrowind».
При этом журналист PC Gamer отметил, что мод на самом деле не превращает игру в «картошку» полноценно, поскольку касается только текстур. Разные эффекты вроде физики и освещения остаются на месте.
Ранее у GameSpot даже присутствовала отдельная рубрика, где они запускали разные игры в подобном формате.
Для самой Starfield уже вышли и другие моды иронического характера, хотя есть и действительно полезные творения — вроде модификации, заменяющей FSR 2 на DLSS.