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Новый мод позволяет запустить Starfield в режиме «картошки»

Пользователи продолжают выпускать моды на Starfield — один из них позволяет запустить игру на самых слабых компьютерах в так называемом режиме «картошки».

Новый мод позволяет запустить Starfield в режиме «картошки»
© Скриншот

Сам мод превращает текстуры высокого разрешения в визуальное «месиво», снижая нагрузку на слабых машинах. Как пошутил автор модификации, она предназначена для PC, где «ваш дед играл в The Elder Scrolls 3: Morrowind».

При этом журналист PC Gamer отметил, что мод на самом деле не превращает игру в «картошку» полноценно, поскольку касается только текстур. Разные эффекты вроде физики и освещения остаются на месте.

Скриншот
Скриншот

Ранее у GameSpot даже присутствовала отдельная рубрика, где они запускали разные игры в подобном формате.

Для самой Starfield уже вышли и другие моды иронического характера, хотя есть и действительно полезные творения — вроде модификации, заменяющей FSR 2 на DLSS.