База данных Steam могла намекнуть на DLC для ремейка Resident Evil 4

Релиз ремейка Resident Evil 4 (2023) состоялся ещё в марте, и почти сразу энтузиасты обнаружили в файлах игры намёки на дополнение Separate Ways про Аду Вонг, а известный инсайдер заявил о релизе DLC до конца года. Недавние обновления базы данных Steam также могут дать надежду на скорый выход аддона.

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Начиная с 4 сентября и заканчивая сегодняшним днём, Capcom вносила изменения в серверную часть ремейка в Steam. Все эти изменения касаются хранилища под названием re_mas. Его предзназначение неизвестно, но можно предположить, что это сокращение от Resident Evil Master, что может намекать на крупный патч или дополнение для ремейка.

Также Capcom должна появиться на выставке Tokyo Game Show 2023, которая в этом году бьёт свои рекорды. Ожидать трансляцию издателя следует 21 сентября — на ней как минимум должны рассказать о версии Resident Evil 4 (2023) для PlayStation VR2.