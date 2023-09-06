Larian подтвердила появление в Baldur's Gate 3 кроссплея между PC и консолями

Larian подтвердила появление в Baldurs Gate 3 кроссплея между PC и консолями
Директор издательского подразделения Larian Майкл Даус рассказал, что в Baldur’s Gate III всегда был запланирован кроссплей для игроков на PC и консолях. Однако разработчики понимали, что не смогут реализовать его к моменту релиза.
«Это [кроссплей] всегда было в планах, но мы понимали, что этого не будет на релизе. Он есть в дорожной карте, и, хотя у нас есть представление о том, когда мы хотели бы его выпустить, мы не хотим назначать дату, пока не будем в ней уверены», — рассказал Даус
Вероятно, кроссплей позволит игрокам на PC, PlayStation 5 и Xbox Series проходить игру вместе независимо от платформы. Релиз RPG на консолях Sony состоится уже сегодня — в этой версии Larian изменила управление и пользовательский интерфейс. На Xbox же игра должна появиться позднее в этом году.
Ранее игроки на PC получили свежий хотфикс, позволяющий углубить отношения с Минтарой. А технические эксперты опробовали Baldur’s Gate 3 на PS5 и не смогли выявить стабильные 60 FPS.