Larian подтвердила появление в Baldur's Gate 3 кроссплея между PC и консолями

«Это [кроссплей] всегда было в планах, но мы понимали, что этого не будет на релизе. Он есть в дорожной карте, и, хотя у нас есть представление о том, когда мы хотели бы его выпустить, мы не хотим назначать дату, пока не будем в ней уверены», — рассказал Даус