Утёк полный список бойцов в Mortal Kombat 1
Пользователь Reddit под ником earisen рассказал, что каким-то образом получил версию Mortal Kombat 1 для Nintendo Switch. По словам геймера, версия для Switch работает ужасно — играть на консоли Nintendo он не рекомендует.
Игрок подчеркнул, что в игре FPS часто падает аж до 15. Особенно сильно это заметно в катсценах. Также проект периодически подтормадживает, что вызывает сильный дискомфорт.
Видео с демонстрацией версии для Switch
Видео доступно на канале Anatoly Lukmanov. Права на видео принадлежат earisen.
Ещё геймер слил полный список бойцов и камео-бойцов.
Соцсети
Обычные бойцы
- Скорпион
- Рейден
- Cаб-Зиро
- Джонни Кейдж
- Кунг Лао
- Лю Кенг
- Китана
- Милина
- Кенши
- Смоук
- Рейн
- Ли Мей
- Таня
- Барака
- Герас
- Рептилия
- Ашра
- Хавик
- Синдел
- Генерал Шао
- Шанг Цунг
- Рейко
- Нитара
Соцсети
Камео-бойцы
- Саб-Зиро
- Соня Блейд
- Страйкер
- Кунг Лао
- Кано
- Джакс
- Гор
- Скорпион
- Сектор
- Сайракс
- Фрост
- Дарриус
- Сарина
- Мотаро
- Суджинко
Выход Mortal Kombat 1 состоится уже 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Покупатели премиального издания смогут начать прохождение почти на неделю раньше, 13-го числа.
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