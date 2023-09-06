Утёк полный список бойцов в Mortal Kombat 1

Пользователь Reddit под ником earisen рассказал, что каким-то образом получил версию Mortal Kombat 1 для Nintendo Switch. По словам геймера, версия для Switch работает ужасно — играть на консоли Nintendo он не рекомендует.

© Чемпионат.com

Игрок подчеркнул, что в игре FPS часто падает аж до 15. Особенно сильно это заметно в катсценах. Также проект периодически подтормадживает, что вызывает сильный дискомфорт.

Видео с демонстрацией версии для Switch

Видео доступно на канале Anatoly Lukmanov. Права на видео принадлежат earisen.

Ещё геймер слил полный список бойцов и камео-бойцов.

Соцсети

Обычные бойцы Скорпион

Рейден

Cаб-Зиро

Джонни Кейдж

Кунг Лао

Лю Кенг

Китана

Милина

Кенши

Смоук

Рейн

Ли Мей

Таня

Барака

Герас

Рептилия

Ашра

Хавик

Синдел

Генерал Шао

Шанг Цунг

Рейко

Нитара

Соцсети

Камео-бойцы Саб-Зиро

Соня Блейд

Страйкер

Кунг Лао

Кано

Джакс

Гор

Скорпион

Сектор

Сайракс

Фрост

Дарриус

Сарина

Мотаро

Суджинко