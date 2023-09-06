В Counter-Strike 2 вернули обычные матчи

Valve выпустила очередной патч для Counter-Strike 2, который исправил некоторые баги на карте Inferno, устранил ошибку с редким возрождением на одном месте с союзником и улучшил общую стабильность игры.

Разработчики также вновь добавили обычный режим игры, скорректировали визуальные эффекты перед началом раунда и сделали так, чтобы подобрать выпавшее на землю оружие было ещё проще. Сейчас авторы ориентируются на отзывы от игроков, поэтому с каждым патчем CS 2 по уровню полировки всё ближе приближается к CS:GO.