Продажи хитовой Sea of Stars за неделю превысили 250 тыс. копий

Разработчики хитовой игры Sea of Stars из Sabotage Studio сообщили, что тираж игры превысил уже 250 тыс. копий. Напомним, что сразу после релиза продажи тайтла превысили 100 тыс. копий

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По словам авторов, они надеялись продать 250 тыс. копий игры хотя бы за первый год, но интерес геймеров поразил их.

«У нас были прогнозы на первый год, но вам потребовалась всего одна неделя. Спасибо».

Поигравшие отмечали, что Sea of Stars освежает и переосмысливает жанр JRPG. Также, помимо новых для японской ролевой игры механик, похвалили отлично проработанный и интересный сюжет.