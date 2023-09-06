Продажи PlayStation и Xbox в России выросли в несколько раз
Представители ритейла сообщили, что продажи игровых консолей Xbox и PlayStation в России в августе выросли в три раза по сравнению с прошлым годом, сообщает газета »Известия».
Представитель компании «М.Видео-Эльдорадо» Андрей Петров рассказал изданию, что продажи игровых консолей Xbox увеличились почти в два раза, а спрос на PlayStation оказался еще выше. Положительная динамика объясняется стабилизацией ситуации с товарными запасами благодаря улучшению цепочек поставок, привлекательными ценами и выходом новых игровых продуктов.
Аналогичные результаты были зафиксированы в компании Wildberries, где спрос на Xbox и PlayStation увеличился на 323% по сравнению с предыдущим годом. В Ozon отметили стабильно высокий спрос на игровые консоли.
Эксперты связывают такой рост спроса с несколькими факторами, включая стабилизацию поставок игровых консолей через параллельный импорт и привлекательные цены. Кроме того, 2023 год обещает быть насыщенным крупными игровыми новинками, поэтому пользователи предпочитают проводить свои отпуска дома, наслаждаясь играми, говорится в материале издания.