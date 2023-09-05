Ставшая хитом игра про кота получит экранизацию

Annapurna Animation анонсировала создание анимационного фильма по мотивам игры Stray. Об этом сообщает сообщает Entertainment Weekly.

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По словам представителей Annapurna Animation, они решили экранизировать Stray из-за ее уникальной атмосферы и сюжета, а также большого интереса к игре со стороны публики. Компания пока не раскрывает никаких подробностей о сюжете, сценарии, режиссере и актерах, которые примут участие в создании картины. Также неизвестна дата ее выхода на большие экраны.

Annapurna Animation также работает над несколькими другими анимационными фильмами по своим игровым проектам, но не раскрывает их названия. Среди игр, выпущенных под лейблом Annapurna Interactive, есть такие хиты, как What Remains of Edith Finch, Outer Wilds, The Pathless, Maquette, Last Stop и другие.