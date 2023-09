В Payday 3 пройдет открытое бета-тестирование

В тестовой версии будет доступно задание No Rest for the Wicked — сыграть можно будет за одного из четырёх героев: Далласа, Хокстона, Чейнса и Вулфа. Разработчики также ограничат максимальный уровень прокачки для героев 22-м уровнем. Что касается оружия, то его нельзя будет прокачать выше восьмого уровня.