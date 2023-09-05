Вышел первый трейлер симулятора ралли EA Sports WRC

По сути, EA Sports WRC станет новой версией Dirt Rally, но теперь игра имеет официальную лицензию WRC, чемпионата мира по ралли, — это позволит ввести в проект все официальные бренды, в том числе трассы, гонщиков и автомобили.

EA Sports WRC выйдет 3 ноября на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5. За предзаказ, который открыт уже сейчас, игроки получат пропуск «VIP-ралли» на все пять сезонов, три командные раскраски и ранний доступ — поиграть можно будет на три дня раньше, 31 октября.