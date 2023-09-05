Вышел первый трейлер симулятора ралли EA Sports WRC

Первый трейлер симулятора ралли EA Sports WRC от создателей Dirt Rally
Разработчики гоночного симулятора EA Sports WRC представили премьерный трейлер своей игры.
Создавать игру будет британская студия Codemasters, хорошо известная фанатам автоспорта и видеоигр — например, благодаря Colin McRae Rally, GRID или серии F1.
По сути, EA Sports WRC станет новой версией Dirt Rally, но теперь игра имеет официальную лицензию WRC, чемпионата мира по ралли, — это позволит ввести в проект все официальные бренды, в том числе трассы, гонщиков и автомобили.
EA Sports WRC выйдет 3 ноября на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5. За предзаказ, который открыт уже сейчас, игроки получат пропуск «VIP-ралли» на все пять сезонов, три командные раскраски и ранний доступ — поиграть можно будет на три дня раньше, 31 октября.
Чемпионат.com: главные новости