Вышел большой патч для Star Wars Jedi: Survivor

Разработчики Star Wars Jedi: Survivor выпустили большое обновление для последней на текущей момент игры по «Звёздным войнам».

© Чемпионат.com

Изменения не коснулись геймплейной части, но существенно обновили техническое состояние игры. В Jedi: Survivor полностью переработали оптимизацию для консолей — авторы утверждают, что на PlayStation 5 и Xbox Series теперь будут стабильные 60 FPS.

Кроме того, версия для ПК получила поддержку технологии DLSS, а на PS5 стала доступна VRR. Кроме того, был оптимизирован пресет настроек, который исправляет падение частоты кадров, а также были исправлены различные мелкие баги, связанные с освещением и интерфейсом.