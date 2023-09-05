Apple в сентябре выпустит мобильный боевик про Джеймса Бонда

Apple объявила, что в сентябре в подписке Apple Arcade появятся четыре новые игры. Это Cypher 007, Japanese Rural Life Adventure, Junkworld и My Talking Angela 2+. Ещё более 40 игр, включая аркадный хит Hello Kitty Island Adventure, получат обновления.

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Мобильный приключенческий стелс-боевик с видом сверху Cypher 007 — новая игра о Джеймсе Бонде, для которой готовят современную интерпретацию культовых шпионских приключений. Её сюжет вдохновлён 60-летней историей шпионажа.

Агента 007 ждёт самое сложное задание. Глава преступной группировки «Спектр» использует технику промывания мозгов, известную как Cypher. Он держит Бонда в плену в психиатрической тюрьме, пытаясь превратить его в идеального двойного агента.

Игроков ждут некоторые из знаковых моментов необыкновенных приключений Джеймса Бонда. Нам предстоит собирать информацию, раскрывать секреты и использовать шпионские приёмы, чтобы преодолеть уровни с препятствиями, противниками и головоломками. Своими достижениями можно будет помериться с другими агентами 007 по всему миру с помощью таблиц лидеров.