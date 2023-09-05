Перезапуск Alone in the Dark перенесли на январь 2024 года

«Наше намерение состоит в том, чтобы избежать конкуренции с эпическим возвращением Алана [Alan Wake 2] и избежать ослепительных городских пейзажей, украшенных грациозными взмахами Человека-паука [Marvel’s Spider-Man 2]. Мы стремимся действительно оставаться настолько одинокими во тьме [Alone in the Dark], насколько это возможно. […] Этот новый промежуток будет служить двойной цели: он не только позволит нам тщательно усовершенствовать игровой процесс, но и даст нам возможность полностью погрузиться в замечательные октябрьские релизы», — пояснила THQ Nordic