Перезапуск Alone in the Dark перенесли на январь 2024 года
Авторы перезапуска Alone in the Dark объявили о переносе релиза, который изначально должен был состояться 25 октября 2023 года. Теперь же хоррор выйдет 16 января 2024 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.
Это связывают с нежеланием конкурировать против других крупных игр, которые выйдут в октябре, включая Marvel’s Spider-Man 2 и Alan Wake 2. Кроме того, разработчики продолжат улучшать хоррор.
«Наше намерение состоит в том, чтобы избежать конкуренции с эпическим возвращением Алана [Alan Wake 2] и избежать ослепительных городских пейзажей, украшенных грациозными взмахами Человека-паука [Marvel’s Spider-Man 2]. Мы стремимся действительно оставаться настолько одинокими во тьме [Alone in the Dark], насколько это возможно. […] Этот новый промежуток будет служить двойной цели: он не только позволит нам тщательно усовершенствовать игровой процесс, но и даст нам возможность полностью погрузиться в замечательные октябрьские релизы», — пояснила THQ Nordic
Стоит отметить, что октябрь будет наполнен и другими новинками. Среди них можно назвать Assassin’s Creed Mirage, Lords of the Fallen и другие крупные релизы.
В начале августа THQ Nordic показала тизер с загадочным существом. Alone in the Dark (2023) называют «любовным письмом» новаторскому оригиналу. С игрой успели ознакомиться журналисты и рассказали о сохранении ключевых элементов. Хоррор также получит коллекционное издание со статуэткой.