Создатели Splinter Cell из Ubisoft назвали литературный первоисточник ужасным

«Что мы поняли, так это то, что ”Ну, мы можем просто поставить имя Клэнси на что угодно". […] Дошло почти до того, что мы просто добавили все эти тропы, чтобы посмотреть, что нам сойдет с рук, и каждый раз, когда мы добавляли больше тропов, тем больше это становилось похоже на Клэнси», — рассказал Бирн