Создатели Splinter Cell из Ubisoft назвали литературный первоисточник ужасным

Создатели Splinter Cell из Ubisoft назвали первоисточник в виде книг ужасным
Создатели оригинальной Tom Clancy’s Splinter Cell поделились некоторыми подробностями о разработке. Как оказалось, не все были в восторге от первоисточника в виде книг Тома Клэнси.
Несмотря на то, что «планеты идеально сошлись» для создания игры, ряд разработчиков не был согласен с политическими взглядами Клэнси — об этом рассказал ведущий дизайнер уровней Эд Бирн.
«Они [книги Клэнси] были просто ужасны. Теперь я могу это признать. Я уверен, что Ubisoft была бы рада это услышать, но я имею в виду, что никто из нас не любил Клэнси. Это не была лицензия нашей мечты», — поделился Бирн
Это привело к тому, что разработчики не нашли ничего интересного из библиографии Клэнси, поэтому решили внести своё видение. Единственным этическим ограничением, которое установили команде, была стрельба в церквях.
«Что мы поняли, так это то, что ”Ну, мы можем просто поставить имя Клэнси на что угодно". […] Дошло почти до того, что мы просто добавили все эти тропы, чтобы посмотреть, что нам сойдет с рук, и каждый раз, когда мы добавляли больше тропов, тем больше это становилось похоже на Клэнси», — рассказал Бирн
В данный момент в разработке находится ремейк Splinter Cell (2021). Игру полностью переделают на новом движке, а многие ветераны, приложившие руку к оригиналу, помогут сохранить дух первой части. Также ремейк должен заложить фундамент для будущего развития серии.