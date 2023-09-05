Авторы хоррора Outlast показали ранний трейлер игры в честь ее 10-летия

Хоррору Outlast, положившему начало успешной игровой серии, исполнилось 10 лет.

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В честь юбилея Red Barrels рассказала о том, как ещё в 2011 году она начала работать над трейлером игры для привлечения инвесторов. Раннюю версию этого ролика можно увидеть ниже.

Вышедшая в 2013 году Outlast является приключенческим хоррором от первого лица, действие которого происходит в заброшенной психиатрической лечебнице. Игровой процесс активно задействует механику использования камеры с прибором ночного видения, скрытое перемещение и решение головоломок. Outlast доступна на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.