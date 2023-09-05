Авторы Starfield — о пустых планетах в игре: астронавтам не было скучно на Луне

Смысл таких масштабов в том, чтобы игроки почувствовали себя маленькими. Чтобы у них голова шла кругом от этих масштабов. Все беспокоятся о том, что пустые планеты будут скучными, но когда астронавты впервые приземлились на Луну, там тоже было пусто, но им там не было скучно.