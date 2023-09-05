В Starfield нашли отсылку к фразе Сэма из «Властелина колец»

В Starfield множество отсылок. Какие-то из них лежат на поверхности, а для поиска других придётся постараться. К счастью, геймеры помогают друг другу и сами делятся интересными находками.

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Одной из таких поделился пользователь Reddit под ником turntrout101. Он прочитал игровое описание картофеля и сразу же вспомнил, где уже видел нечто подобное — во «Властелине колец». Описание картошки полностью соответствует тому, как о ней рассказывал Сэм во время беседы с Голлумом.

Приготовить это можно многими способами. Сварить, приготовить пюре или использовать в рагу — рецепты почти безграничны.

TURNTROUT101

TURNTROUT101