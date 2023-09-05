Minecraft получит полноценную версию для Xbox Series

Агентство ESRB на днях выдало возрастной рейтинг песочнице Minecraft для Xbox Series. Судя по всему, как и говорили ранее, тайтл действительно получит нативную версию для актуальной консоли Microsoft .

Сама Mojang до сих пор не анонсировала полноценную версию для Xbox Series, но выданный возрастной рейтинг может говорить о том, что до анонса осталось недолго. Одна из функций, которая потенциально может поддерживаться в версии для Xbox Series — трассировка лучей, преображающая Minecraft. Пока что технология полноценно работает лишь на ПК.