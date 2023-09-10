Все романтические ветки в Starfield: с какими компаньонами можно завести роман

В Starfield игроку доступны множество компаньонов и членов экипажа со своими предысториями, мотивациями и навыками. Но лишь малая часть из них может стать романтическими парнтерами. Портал GameSpot кратко рассказал, какие компаньоны доступны для романа и как работают их сюжетные ветки.