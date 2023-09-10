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Все романтические ветки в Starfield: с какими компаньонами можно завести роман

В Starfield игроку доступны множество компаньонов и членов экипажа со своими предысториями, мотивациями и навыками. Но лишь малая часть из них может стать романтическими парнтерами. Портал GameSpot кратко рассказал, какие компаньоны доступны для романа и как работают их сюжетные ветки.

Все романтические ветки в Starfield: с какими компаньонами можно завести роман
© Steam

Компаньоны для романтических отношений

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На данный момент точно известно, что в Starfield есть четыре полноценных компаньона со своими сюжетными ветками: они также могут стать романтическими партнерами игрока.

Сара

  • Задание по найму компаньона: The Old Neighborhood
  • Навыки: Astrodynamics 4, Lasers 3, Leadership 2, Botany 1
  • Сара — лидер операций Constellation в системе. Она предпочитает профессиональный дипломатический подход в большинстве ситуаций.

Барретт

  • Задание по найму компаньона: Back to Vectera
  • Навыки: Starship Engineering 4, Particle Beam Weapon Systems 3, Robotics 2, Gastronomy 1
  • Первая встреча с Барреттом происходит практически в начале игры, но он станет доступен в качестве компаньона только после выполнения миссии Back to Vectera.

Сэм

  • Задание по найму компаньона: The Empty Nest
  • Навыки: Piloting 4, Rifle Certification 3, Payloads 2, Geology 1
  • Сэм — наследник семьи-основательницы Akila City, хотя его отношения с главой клана нельзя назвать хорошими. Он присоединится к группе вместе со своей дочерью.

Андрея

  • Задание по найму компаньона: Into the Unknown
  • Навыки: Stealth 4, Particle Beams 3, Energy Weapon Systems 2, Theft 1
  • Вы найдете Андрею в пещере во время поисков артефакта.

Как работают романтические линии в Starfield

  • Каждый компаньон имеет свой уровень симпатии к игроку. Если вы примете решение, которое им понравится, то получите прибавку к очкам. Если вы примете решение, которое им не понравится, то уровень немного снизится. Чтобы получать как можно больше очков симпатии, прокачайте навык Leadership.
  • Компаньоны в Starfield не любят акты жестокости и преступления. Рано или поздно они могут осудить игрока за его действия, но персонажей можно переубедить в несложной мини-игре.
  • По достижению определенных порогов симпатии компаньоны попросят игрока поговорить с ними. Они расскажут о своем прошлом и сами поинтересуются некоторыми вопросами. Кроме того, в некоторых диалогах появится возможность флиртовать — она дополнительно повышает очки симпатии.
  • По мере игры компаньон также попросит вас выполнить задание по найму — после этого он станет перманентным членом группы. После выполнения этого задания, если вы достигли нужного уровня симпатии, откроется опция начать романтические отношения. Позднее вы сможете признаться компаньону в любви и заключить брак.
  • Сон в постели вместе с романтическим партнером дает небольшой бафф к получаемому опыту.
  • Отношения с романтическим партнером можно расторгнуть, выбрав соответствующую опцию в диалоге. Точно так же вы можете начать их заново.
  • В игре нет никаких романтических сцен.
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