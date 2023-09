Лучшие игры про драконов на ПК и консолях

Ни одно хорошее фэнтези не обходится без драконов, и в видеоиграх эти величественные создания часто выполняют роль опасных противников. Но бывают и случаи, когда разработчики предлагают игрокам примерить роль дракона на самих себя — мы собрали пять таких игр.

© Steam

Spyro Reignited Trilogy

Видео дня

Спайро — пожалуй, один из самых известных драконов в идеоиграх, и Spyro Reignited Trilogy — прекрасный способ познакомиться с его историей. Оригинальные игры серии Spyro the Dragon выходили еще на PlayStation 1, однако ремастер Reignited Trilogy отлично развлекает, даже если вы не знаете первоисточник. Именно такими и должны быть детские игры: смешными и сказочными, но отнюдь не глупыми.

Steam

Divinity: Dragon Commander

До того, как Larian Studios прославилась на весь мир благодаря Baldur’s Gate 3, студия занималась развитием серии Divinity — и Dragon Commander стала самой амбициозной игрой франшизы. Она сочетает в себе и пошаговую 4Х-стратегию, и RTS, и простенький экшен, где игрок лично помогает своим войскам в форме дракона. Divinity: Dragon Commander нельзя назвать шедевром, но поиграть в нее стоит как минимум ради необычных механик.

Steam

The Elder Scrolls V: Skyrim

Конечно же, ни один список игр про драконов не может обойтись без Skyrim. Именно пятая часть The Elder Scrolls сделала битвы против драконов гораздо более популярным штампом, чем они были до 2011 года. Кроме того, одерживая победы над ними и изучая подземелья, игрок постепенно осваивает драконий язык — а вместе с ним получает новые слова силы, которые дают мощные способности.

Steam

The I of the Dragon

The I of the Dragon — довольно старая, но весьма занятная RPG, где игроку предстоит стать юным драконом и защитить свой мир от пробуждающегося демона. Причем игра предлагает неплохой выбор: игрок может стать могучим огнедышащим драконом, чешуйчатым волшебником или некромантом, и каждый имеет свой набор способностей и навыков. Кроме того, помимо полетов в небе игрок также будет отстраивать и развивать человеческие поселения — дракону ведь нужно что-то защищать.

Steam

Fire and Steel

Наконец, Fire and Steel — аркадный экшен об огнедышащем драконе, которому не повезло проснуться во времена Второй мировой. Хотя правильнее сказать, что Союзникам и Оси не повезло разбудить могущественного монстра, который готов спалить любого, кто встанет у него на пути. Именно этим игроку и предстоит заниматься: вступать в перестрелки против боевых самолетов, сжигать огромные корабли и уничтожать дирижабли.