Игроку Starfield удалось перелететь между планетами без быстрого перемещения
Владельцы расширенного издания Starfield продолжают изучать просторы игры, а полноценный релиз для всех состоится 6 сентября. Как оказалось, космическая RPG поддерживает длинные перелёты с планеты на планету.
Алана Пирс, бывшая журналистка и стримерша, работавшая над сценарием для God of War: Ragnarok, рассказала, что смогла за семь реальных часов добраться до игрового Плутона. Причём планеты вращались в режиме реального времени, поэтому надо было корректировать движение космического корабля, а не просто лететь в одну точку. Кстати, фанаты воссоздают судна из произведений научной фантастики, например, «Звёздных войн» и «Чужого».
Изначально Алана считала, что перелёты происходят в небольших «коробках» в виде космоса, но, судя по всему, Bethesda сделала полноценную симуляцию. Пирс рассказала, что приземлиться на планету непосредственно из космоса нельзя, но к космическим телам как минимум можно приблизиться. Схожий эксперимент показали в одном из роликов об игре.