Игроку Starfield удалось перелететь между планетами без быстрого перемещения

Владельцы расширенного издания Starfield продолжают изучать просторы игры, а полноценный релиз для всех состоится 6 сентября. Как оказалось, космическая RPG поддерживает длинные перелёты с планеты на планету.

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Алана Пирс, бывшая журналистка и стримерша, работавшая над сценарием для God of War: Ragnarok, рассказала, что смогла за семь реальных часов добраться до игрового Плутона. Причём планеты вращались в режиме реального времени, поэтому надо было корректировать движение космического корабля, а не просто лететь в одну точку. Кстати, фанаты воссоздают судна из произведений научной фантастики, например, «Звёздных войн» и «Чужого».