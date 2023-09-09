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Что нужно знать о режиме New Game Plus в Starfield

Starfield — первая игра Bethesda, в которой появился полноценный режим New Game Plus. Помимо этого, он довольно интересно встроен в сюжет. Портал GameSpot рассказал, как открыть этот режим и чем он отличается от обычного прохождения игры.

Что нужно знать о режиме New Game Plus в Starfield
© Steam

Когда открывается режим New Game Plus

Повторное прохождение открывается по завершении финального сюжетного задания. Когда вы отправитесь в локацию, которая ведет к концовкам, игра предложит два варианта на выбор.

  • Если вы пойдете навстречу сюжетному объекту, то автоматически перейдете в новую игру в «альтернативной вселенной».
  • Если вы отвернетесь от объекта и отойдете, то игра разрешит вам вернуться в корабль и продолжить исследовать мир на текущем сохранении.

Что переносится в New Game Plus

  • Все перки.
  • Все разблокированные навыки, в том числе их уровень прокачки.
  • Все открытые способности.

Что вы потеряете при переходе в New Game Plus

  • Все предметы: оружие, скафандры, ресурсы для крафтинга и отмычки.
  • Все корабли.
  • Все построенные форпосты на планетах.
  • Все кредиты.
  • Все планеты, которые вы посетили и просканировали, обнулятся. Изучать галактику придется заново.

Что вы получите при переходе в New Game Plus

  • Вы начнете игру на корабле Starborn Guardian II.
  • Вы получите скафандр Starborn Astra: комплект снаряжения включает в себя броню, шлем и реактивный ранец.
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