Что нужно знать о режиме New Game Plus в Starfield

Starfield — первая игра Bethesda, в которой появился полноценный режим New Game Plus. Помимо этого, он довольно интересно встроен в сюжет. Портал GameSpot рассказал, как открыть этот режим и чем он отличается от обычного прохождения игры.

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Когда открывается режим New Game Plus

Повторное прохождение открывается по завершении финального сюжетного задания. Когда вы отправитесь в локацию, которая ведет к концовкам, игра предложит два варианта на выбор.

Если вы пойдете навстречу сюжетному объекту, то автоматически перейдете в новую игру в «альтернативной вселенной».

Если вы отвернетесь от объекта и отойдете, то игра разрешит вам вернуться в корабль и продолжить исследовать мир на текущем сохранении.

Что переносится в New Game Plus

Все перки.

Все разблокированные навыки, в том числе их уровень прокачки.

Все открытые способности.

Что вы потеряете при переходе в New Game Plus

Все предметы: оружие, скафандры, ресурсы для крафтинга и отмычки.

Все корабли.

Все построенные форпосты на планетах.

Все кредиты.

Все планеты, которые вы посетили и просканировали, обнулятся. Изучать галактику придется заново.

Что вы получите при переходе в New Game Plus