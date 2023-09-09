Что нужно знать о режиме New Game Plus в Starfield
Starfield — первая игра Bethesda, в которой появился полноценный режим New Game Plus. Помимо этого, он довольно интересно встроен в сюжет. Портал GameSpot рассказал, как открыть этот режим и чем он отличается от обычного прохождения игры.
Когда открывается режим New Game Plus
Повторное прохождение открывается по завершении финального сюжетного задания. Когда вы отправитесь в локацию, которая ведет к концовкам, игра предложит два варианта на выбор.
- Если вы пойдете навстречу сюжетному объекту, то автоматически перейдете в новую игру в «альтернативной вселенной».
- Если вы отвернетесь от объекта и отойдете, то игра разрешит вам вернуться в корабль и продолжить исследовать мир на текущем сохранении.
Что переносится в New Game Plus
- Все перки.
- Все разблокированные навыки, в том числе их уровень прокачки.
- Все открытые способности.
Что вы потеряете при переходе в New Game Plus
- Все предметы: оружие, скафандры, ресурсы для крафтинга и отмычки.
- Все корабли.
- Все построенные форпосты на планетах.
- Все кредиты.
- Все планеты, которые вы посетили и просканировали, обнулятся. Изучать галактику придется заново.
Что вы получите при переходе в New Game Plus
- Вы начнете игру на корабле Starborn Guardian II.
- Вы получите скафандр Starborn Astra: комплект снаряжения включает в себя броню, шлем и реактивный ранец.
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