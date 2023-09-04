В Starfield начали делать космические корабли из «Звёздных войн» и «Чужого»
Полноценный релиз Starfield состоится лишь 6 сентября, но многочисленные обладатели расширенного издания уже изучают мир космической RPG. Как выяснилось, многие захотели воссоздать в игре космические корабли из других произведений научной фантастики.
Например, любитель «Звёздного пути» показал судно «Энтерпрайз». Конечно, наибольшей популярностью пользуются модели из вселенной «Звёздных войн» — «Тысячелетний сокол», X-Wing. Фанат «Чужих» воссоздал модель UD-4 Cheyenne, а также место нашлось «Прометею» из одноимённого фильма.
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Премиум-апгрейд для Starfield вошёл в топ-10 британской розницы.