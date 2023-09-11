Насколько реалистична Starfield? Отвечает Европейское космическое агентство

Фантастическая вселенная Starfield, где человечество осваивает целую галактику, во многом опирается на реальную науку — но далеко не всегда ставит реалистичность во главу угла. Портал Eurogamer побеседовал с представителем Европейского космического агентства Эмметом Флетчером о реализме Starfield и перспективах человека в космосе.

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Человечество на Марсе в 2050-м

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Согласно официальному таймлайну Starfield от самих разработчиков, первые люди прибыли на Марс в 2050 году — то есть, всего через 27 лет. Флетчер считает, что это довольно амбициозный срок, но он вполне в рамках правдоподобного. Еще совсем недавно освоение Марса выглядело тяжелой задачей, однако важно помнить, что человечество проделало путь от первых летательных аппаратов до космических ракет всего за 120 лет. И прямо сейчас инженеры занимаются проработкой программ, которые раньше казались невозможными. Например, миссии по анализу атмосфер планет в системах, находящихся на расстоянии 100 световых лет от нашей.

Поселенцы на Марсе

Допустим, человечество действительно доберется до Красной планеты в назначенный разработчиками срок — но что насчет колонизации? На практике это, мягко говоря, спорная идея. Прежде всего, Марс нельзя назвать хорошим местом для жизни. Он имеет запасы воды, которая необходима людям, но токсичное окружение и экстремальные температуры наверняка убьют поселенцев прежде, чем встанет вопрос жажды.

Марсианская почва состоит из оксидов железа, которые крайне вредны для здоровья. Конечно, мы можем изучить поверхность Марса, но он никогда не сможет полностью заменить собой Землю — человечество эволюционировало и адаптировалось именно под земные условия. Научная фантастика обычно рассказывает истории о том, как люди покидают Землю, погибшую от глобального потепления или других катаклизмов, но в реальности мы пока не нашли «запасную» планету для жизни.

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Колонизация других планет

Трудности в поиске планет, пригодных для жизни, не означает, что мы никогда их не найдем. Тем не менее, создание обитаемых поселений на другой планете потребует немыслимых ресурсов. Именно по этой причине, например, появились знаменитые научно-фантастические концепты: от сферы Дайсона, целиком окружающей звезду, до миров-колец, опять же построенных вокруг звезд. В реальности подобные инженерные проекты — почти невыполнимая фантазия.

Космические бои

Что касается битв в открытом космосе, то прогноз не менее печальный. По словам Флетчера, если бы в космосе прямо сейчас развернулась полномасштабная война, то человечество потеряло бы доступ к космосу на следующие 300-400 лет из-за огромных скоплений обломков. Чем больше на орбите мусора, тем надежнее нужно защищать корабли и аппараты — а это стоит немаленьких денег. Кроме того, важно учитывать ограничение по максимальной массе. Чем тяжелее корабль, тем меньше людей он сможет перевозить.

ЕКА производит свои спутники с расчетом на то, что они смогут пережить столкновение с объектами, чей диаметр не превышает 1 сантиметра — но и этого бывает мало. Из-за того, что космический мусор перемещается по орбите на большой скорости, даже обычная монетка может причинить серьезный ущерб. Прямо сейчас на одном из спутников Sentinel, запущенных агентством, есть заметная дыра — но никто не знает, как именно она появилась.

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Перестрелки в открытом космосе

Теоретически, в вакууме можно пользоваться тем же оружием, что и на поверхности планеты — огнестрельное оружие не нуждается в кислороде. Однако на практике перестрелка в нулевой гравитации не выглядела бы так впечатляюще, как рисует фантастика. Сила отдачи отталкивала бы стрелка в противоположном направлении, и есть шанс, что скафандр защитит цель от пули: защитные костюмы разрабатываются в том числе чтобы уберечь космонавтов от космического мусора. А мусор, на секунду, двигается гораздо быстрее обычной пули.