Продолжение Hogwarts Legacy действительно находится в разработке — инсайдер

Эта новость вряд ли кого-то удивит, но инсайдер под ником MyTimeToShineHello сообщил, что Hogwarts Legacy 2 уже находится в разработке. Информация предоставили источники инсайдера.

Удивляться здесь нечему, поскольку выход Hogwarts Legacy стал в этом году настоящим феноменом. Игра поставила рекорд по пиковому онлайну среди всех одиночных игр в истории Steam и получила массу положительных отзывов от критиков и геймеров. Кроме того, конечно, тайтл порадовал Warner Bros. в финансовом плане.

О чём будет Hogwarts Legacy 2, пока можно только гадать. Никаких деталей нет, и, вероятно, разработка только начинается.