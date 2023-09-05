Как побеждать в космических сражениях в Starfield

Исследование галактики в Starfield — не такое мирное занятие, как можно подумать. Почти в каждой системе есть риск попасть в космический бой с враждебными кораблями. Сами по себе сражения в космосе работают достаточно просто, однако игра не всегда понятно объясняет важные детали. Портал PC Gamer рассказал все, что нужно знать о космических сражениях в Starfield.

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Маневрирование

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Чем выше скорость корабля, тем медленнее он поворачивает. Если вражеский корабль скрылся из вашего поля зрения и вам нужно резко развернуться, чтобы взять его в прицел, сбросьте скорость, совершите маневр — и только после этого заново разгоняйтесь. Но постарайтесь тормозить как можно меньше: иначе вы не сможете избежать вражеских ракет.

Ремонт

Если противник сможет вывести из строя ваши щиты, то вместо них урон начнет получать обшивка корабля — и это плохие новости. Вы можете использовать запчасти, чтобы починить обшивку прямо в бою, поэтому всегда держите их под рукой. Если вы израсходуете все запчасти, то просто пополните исчерпанные ресурсы, разобрав уничтоженный вражеский корабль.

Между сражениями самый эффективный способ восстановить состояние корабля — это полный ремонт в порту за 1 000 кредитов. Советуем не тратить запчасти на ремонт, если вы не находитесь в бою.

Захват целей

По сути, механика захвата целей в Starfield предельно проста: нужно прицелиться по противнику и открыть огонь. Нюанс в том, что вражеский корабль необходимо удерживать в прицеле — и вот здесь есть несколько тонкостей. Иногда, если корабль противника находится далеко, вокруг него появляется большой круг: он означает, что вы слишком далеко от цели и огонь нужно вести с упреждением. Круг выступает своеобразным прицелом для больших дистанций — стреляйте именно по этой области.

При использовании ракет постарайтесь держать врага в прицеле и не отставайте, пока над кораблем не появится иконка в виде красного квадрата. Как только она появится, запускайте ракеты — иначе цель может оторваться от погони и выйти за пределы дистанции наводки ракет.

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Менеджмент энергии

Помимо всего прочего, в сражениях можно настраивать питание разных систем корабля, что прямо влияет на его характеристики. Даже самому прокачанному кораблю никогда не хватит энергии, чтобы зарядить каждую систему на 100% — придется расставлять приоритеты. Например, повышенная подача энергии на двигатели повышает скорость, подача на щиты — их прочность, на оружие — скорость перезарядки.

Опыт показывает, что подача энергии на щиты чаще всего самое выгодное решение. Держите двигатели где-то на четырех единицах питания и распределите остальное поровну между разным вооружением. Прыжковый двигатель можете отключить полностью: он не нужен в сражениях кроме тех случаев, когда вы захотите сбежать от противника.

Побег из боя

Если вы попадете в переплет, из которого не выбраться, или просто не хотите тратить время на космическое сражение, то сбежать от противника довольно просто. Переключите всю энергию с оружия на прыжковый двигатель, откройте карту галактики, выберите место для прыжка — и готово. Но обязательно не забудьте сделать максимальную подачу энергии на прыжковый двигатель: чем выше питание, тем быстрее он зарядится.

Как брать корабли на абордаж

Для того, чтобы победить в бою, уничтожать вражеский корабль необязательно — вы также можете взять его на абордаж, перебить команду и, при желании, забрать опустевшее судно себе.

Чтобы начать абордаж, вам нужно вывести из строя двигатели вражеского корабля. Захват цели поможет вести огонь прямо по двигателям. Электромагнитное оружие тоже облегчит задачу: оно наносит мало урона, но отключает системы цели. Если вы твердо намерены брать корабли на абордаж, советуем заранее снарядить свой корабль энергетическим оружием и ракетной установкой для уничтожения щита.

Когда двигатели выйдут из строя, подлетите к кораблю на расстояние 500 метров, включите режим захвата цели и игра автоматически предложит вам пристыковаться. После этого остается только перестрелять команду внутри: они вряд ли будут ожесточенно сопротивляться абордажу.

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Сборка корабля

Один из самых важных параметров любого корабля — это вооружение. Игра позволяет снарядить каждый корабль тремя типами оружия, поэтому их важно подбирать под конкретную стратегию.

Баллистическое оружие наиболее эффективно против обшивки кораблей, энергетическое — против щитов, электромагнитное оружие отключает системы. Ракеты эффективны против любой цели, но требуют времени на захват цели и не работают в ближнем бою.

Само собой, разные виды оружия обладают своими особенностями и характеристиками. Одно баллистическое оружие может быть скорострельным пулеметом, другое — медленной пушкой; некоторые энергетические орудия ведут огонь широкими лучами. Обращайте внимание на показатели оружия: так вы сможете хотя бы примерно понять, как оно работает на практике.