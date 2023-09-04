Геймер рассказал, как Starfield спасла его и его жену

Я немедленно разбудил жену, взял кошку и доставил нас в безопасное место, получив незначительные ожоги. Если бы я не играл в Starfield, мы бы все спали и умерли от отравления дымом. Я хочу поблагодарить эту игру за то, что она спасла меня и мою семью от ужасной участи. Хвала Тодду Говарду!