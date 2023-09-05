Mortal Kombat 1 станет основой сюжета для будущих частей серии

Mortal Kombat 1 — это трамплин, наша отправная точка для повествования. Это первый шаг на новом пути. Конечно, мы увидим, как персонажи развиваются, как они будут меняться, как с ними что-то будет происходить, но это еще не всё. Это только начало. Мы хотим создать нечто, что будет развиваться с течением времени.