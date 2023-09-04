Энтузиаст полностью раздел женщин в Starfield

Моддер с никнеймом Thepal создал для Starfield расширение, установка которого полностью раздевает женских персонажей в игре. Свою работу энтузиаст опубликовал на агрегаторе пользовательского контента для видеоигр Nexus.

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Мод получил название Naked Starfield Wanderers. Из описания следует, что он меняет текстуры женских тел со стандартных, на обнаженные. Расширение «раздевает» только «странниц», то есть созданных игроками персонажей женского пола. На сюжетных героев мод не влияет.

Файлы Naked Starfield Wanderers были опубликованы на сайте Nexus второго сентября 2023 года, то есть спустя всего одни сутки после релиза Starfield. На момент публикации новости на странице мода было указано, что это не финальная его версия – проект дорабатывается.