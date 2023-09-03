Почти 40% игроков в Steam уже перешли на Windows 11

Согласно официальной статистики самого Steam, почти 40% пользователей цифрового сервиса уже перешли на Windows 11. Последняя версия операционной системы от Microsoft уступает по популярности лишь Windows 10 — её используют 55% геймеров.

© WINDOWS

Также из опубликованных данных стало известно, что самой распространённой видеокартой по-прежнему считается GeForce GTX 1650 — она есть у 4,96% пользователей. На втором месте расположилась GeForce RTX 3060, которая стремительно догоняет первое место, отставая лишь на 0,23‬%.

STEAM