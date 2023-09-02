Появились новые подробности о российской игре «Смута»

«Смута» основывается на книге «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», но как пояснил руководитель Cyberia Nova Алексей Копцев, сценарий игры составляет около 70% от книги. К тому же она должна быть более динамичной, в сравнении с книгой.

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Загоскин изначально писал своё произведение как рыцарский роман с многочисленными отступлениями, прямой речью, героическими воззваниями и т.д. и т.п. У нас сценарий более динамичный: больше экшена, больше событий, каких-то метаморфоз. Алексей Копцев Руководитель Cyberia Nova

«Загоскин изначально писал своё произведение как рыцарский роман с многочисленными отступлениями, прямой речью, героическими воззваниями и т.д. и т.п. У нас сценарий более динамичный: больше экшена, больше событий, каких-то метаморфоз», — говорит Копцев.

А вот персонажи из игры практически схожи с героями из книги. В игре будут: князь Юрий Милославский, Анасталия Кручина-Шалонская, Кирша, боярин Тимофей Кручина-Шалонский, его помощник Григорий и многие другие, рассказал руководитель Cyberia Nova.