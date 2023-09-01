Хоррор Slender The Arrival получил трейлер с датой релиза крупного обновления

В июне авторы Slender: The Arrival начали намекать на новости по игре. Вскоре они анонсировали крупное обновление хоррора в честь десятилетия и новый ужастик S: Lost Chapters. Теперь же обновление получило два свежих трейлера.

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В первом из них огласили точную дату релиза — 18 октября. Издание Slender: The Arrival 10th Anniversary Update появится на PC, PlayStation 5 и Xbox Series по цене в 20 долларов. Будет и русский язык.

Предзаказы на Xbox откроются уже сегодня, а обладателям консоли Sony придётся подождать до 19 сентября. Каждый оформивший предзаказ бесплатно получит копию исследовательского приключения Valley.

Среди особенностей обновления называют переход на движок Unreal Engine 5.2 и полностью переработанную графику с заменой каждой текстуры и модели. Также хоррор включит в себя новую главу. В ней отец Чарли Мэтисона переживёт свой самый страшный кошмар.

Трейлер даты релиза