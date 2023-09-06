8 полезных советов перед прохождением Starfield

Starfield предлагает сотни часов контента, поэтому одна ошибка вряд ли загубит все прохождение целиком — но зачем тратить время зря? Портал PC Gamer подготовил список полезных советов, которые пригодятся в начале прохождения игры.

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Если что-то не работает, то у вас просто нет нужного навыка

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Многие механики Starfield, вроде скрытности, бустеров или использования ускорителей корабля, требуют прокачки соответствующего навыка — в этом плане игра серьезно отличается от Fallout 4 или Oblivion. Например, если вы присядете, предварительно не прокачав скрытность, то на экране не появится индикатор видимости; более того, враги без проблем заметят вас.

Ограничение не распространяется на стартовое оружие и простые замки. Предупреждаем: чтобы прокачать навыки дальше первого уровня, вам предстоит выполнять испытания, и они не засчитываются ретроактивно. Если второй ранг оружейного навыка требует убить 20 противников из пистолета, то отсчет не начнется, пока вы не купите первый.

Планеты пока нельзя заносить в список «закладок» — записывайте те, что вам нравятся

Некоторые из тысячи планет Starfield получились действительно запоминающимися, но пока игра не предлагает никакого отмечать такие локации на звездной карте. Единственное, что вы можете сделать — это построить на планете форпост, который будет отмечен маленькой иконкой. На старте игры максимальное количество форпостов ограничено восемью.

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Берите побольше трейтов

Один из самых интересных нюансов Starfield — это влияние стартовых черт характера персонажа на сюжет. Многие из них открывают новые задания и персонажей, примерно так же, как это делал перк «Дикая пустошь» в Fallout: New Vegas. Поэтому рекомендуем не упускать возможности заполучить новые трейты — не оставляйте ни один слот пустым.

Некоторые вещи ощущаются лучше на контроллере

ПК-игроки наверняка привыкли играть на клавиатуре и мыши, но для Starfield есть смысл подключить геймпад. Управление космическим кораблем и сражения в открытом космосе ощущаются более интуитивными и комфортными на контроллере. Конечно, это не стопроцентная гарантия, но тем не менее: попробуйте, вдруг вам будет удобнее летать при помощи геймпада.

Сканер подскажет дорогу, но маркерам целей не всегда можно доверять

Когда персонаж берет в руки сканер, на земле автоматически появится маленькая стрелочка, которая подсказывает направление до цели активного задания. Это бывает весьма полезно в городских локациях — они пока не получили проработанных игровых карт. Подвох в том, что некоторые маркеры заданий постоянно переключаются между разными частями карты, из-за чего навигация по сканеру может сбоить.

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Взрывайте астероиды — это легкий заработок

Одна из первых вещей, которым Starfield обучает игрока — это использование промышленного лазера. На поверхности планет с его помощью можно собрать немного ресурсов, но добывать полезные минералы в космосе еще выгоднее. Если во время путешествий вы вдруг наткнетесь на астероидный пояс, взрывайте их ракетами или лазерами, после чего собирайте выпавшие ресурсы. Это эффективный способ пополнить запасы железа, титана и других полезных ингредиентов.

Покупайте боеприпасы

В большинстве RPG-шутеров покупать боеприпасы у торговцев — глупая идея, потому что патроны можно найти совершенно бесплатно в открытом мире. Starfield подходит к этой механике совсем иначе. Игра предлагает множество разновидностей боеприпасов, и поскольку многие группы противников пользуются одним-двумя вариантами оружия, разжиться большим запасом патронов не так-то просто. Если вы не хотите расстрелять весь боезапас своей любимой пушки в неподходящий момент, затаривайтесь патронами заранее.

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Читы и консольные команды остались прежними