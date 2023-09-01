Gearbox выпустила релизный трейлер сборника Borderlands: Pandora's Box

Gearbox поделилась релизным трейлером Borderlands Collection: Pandora’s Box. В коллекцию войдут шесть игр серии и весь дополнительный контент к ним. Напомним, что сборник анонсировали вместе с версией Borderlands 3 для Nintendo Switch.

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В ролике показывают многочисленные хвалебные отзывы об играх серии, популярных персонажей и геймплейные кадры. Коллекция станет доступна с сегодняшнего дня на PC (в Steam), PlayStation и Xbox, но не для пользователей из России. Временно она продаётся со скидкой за 60 долларов, но скоро цена вырастит до 150 долларов.

Состав Borderlands Collection: Pandora’s Box:

Borderlands;

Borderlands 2;

Borderlands: The Pre-Sequel;

Tales from the Borderlands;

Borderlands 3;

New Tales from the Borderlands.