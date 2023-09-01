Gearbox выпустила релизный трейлер сборника Borderlands: Pandora's Box

Gearbox выпустила релизный трейлер сборника Borderlands Pandoras Box с 6 играми
Gearbox поделилась релизным трейлером Borderlands Collection: Pandora’s Box. В коллекцию войдут шесть игр серии и весь дополнительный контент к ним. Напомним, что сборник анонсировали вместе с версией Borderlands 3 для Nintendo Switch.
В ролике показывают многочисленные хвалебные отзывы об играх серии, популярных персонажей и геймплейные кадры. Коллекция станет доступна с сегодняшнего дня на PC (в Steam), PlayStation и Xbox, но не для пользователей из России. Временно она продаётся со скидкой за 60 долларов, но скоро цена вырастит до 150 долларов.
Состав Borderlands Collection: Pandora’s Box:
- Borderlands;
- Borderlands 2;
- Borderlands: The Pre-Sequel;
- Tales from the Borderlands;
- Borderlands 3;
- New Tales from the Borderlands.
Напомним, что в издательстве Gearbox прошли сокращения. Кроме того, была закрыта студия Volition — именно она создала серию Saints Row. Судя по мнению некоторых сотрудников, они стали «жертвами реструктуризации».