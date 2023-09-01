Starfield вышла: первые оценки и мнения критиков

В Сети начали появляться первые рецензии на Starfield: первая оригинальная игра Bethesda за несколько десятилетий и однозначно самый ожидаемый ААА-релиз 2023 года. Научно-фантастическая RPG небывалых масштабов, где игроку предстоит изучить целую галактику в поисках древних артефактов, секретов и других интересных открытий… Правда, если судить по рецензиям, исследование космоса выглядит одним из самых слабых элементов игры. Starfield в целом получила положительные оценки, но большинство журналистов сходится во мнении, что она ощущается как стандартная игра Bethesda. Со всеми вытекающими плюсами и минусами.

© Steam

Жанр: RPG

RPG Разработчик: Bethesda Game Studios

Bethesda Game Studios Издатель: Bethesda Softworks

Bethesda Softworks Дата выхода: 6 сентября 2023 (1 сентября — ранний доступ)

6 сентября 2023 (1 сентября — ранний доступ) Платформы: ПК, Xbox Series

Steam

PC Gamer — 7,5/10

К сожалению, несмотря на весь хайп и высокие ожидания, Starfield не влюбляет в себя так же, как предыдущие проекты Bethesda. Она во многом на них похожа, но никогда не достигает такого же погружения, не переносит игрока в новый мир, как Oblivion или Skyrim. Тем не менее, Starfield способна затянуть на десятки часов благодаря переплетению механик и случайным открытиям в песочнице.

IGN — 7/10

Рекомендовать игру, которая набирает обороты только через 10 часов прохождения, всегда тяжело — но Starfield принадлежит именно к этой категории. Против проекта работает многое, и комбинация плохо реализованных механик почти убивает удовольствие от игры. Но когда история все же разгоняется, Starfield стоит потраченного времени. Она предлагает огромный объем хороших заданий и интересных персонажей — точно так же, как это делали Skyrim и Fallout 4.

Steam

VG247 — 8/10

Starfield получилась не больше, чем сумма ее слагаемых. Справедливости ради, некоторые из этих слагаемых сделаны действительно отлично и подчеркивают, что разработчики Bethesda — мастера своего дела, но подобные мелочи нередко теряются на фоне гигантских масштабов игры. Starfield раздражает и затягивает в равной степени. Нельзя отрицать, что это поистине особенная игра, но есть подозрение, что более четкое творческое видение и качественный сценарий сделали бы проект действительно выдающимся.

Wccftech — 9/10