Starfield слили на торренты до релиза

Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.

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Сегодня в 3:00 мск Starfield от создателей «Скайрима» стала доступна всем обладателям раннего доступа. Игру уже можно начать проходить на ПК и Xbox Series.

Хакеры не теряли времени и сразу принялись изучать файлы игры. Как оказалось, Starfield лишена сложных систем защит, поэтому через несколько часов тайтл уже оказался на торрентах. Сообщается, что Steam-версия проекта была защищена только собственной DRM-системой цифрового магазина.

Starfield — масштабная космическая RPG, действие которой разворачивается в космосе. Игрокам нужно исследовать планеты, выполнять задания, улучшать героя и заниматься другими делами.