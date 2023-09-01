Lenovo представила конкурента Steam Deck

Lenovo официально представила Legion Go — портативный игровой компьютер, вдохновлённый Steam Deck. Характеристики устройства практически полностью совпадают с теми, которые фигурировали в недавней утечке, а одной из главных особенностей ПК станут отсоединяемые контроллеры в стиле Nintendo Switch.