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Lenovo представила мощный портативный ПК Legion Go — конкурента Steam Deck

Lenovo официально представила Legion Go — портативный игровой компьютер, вдохновлённый Steam Deck. Характеристики устройства практически полностью совпадают с теми, которые фигурировали в недавней утечке, а одной из главных особенностей ПК станут отсоединяемые контроллеры в стиле Nintendo Switch.

Lenovo представила конкурента Steam Deck
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Характеристики Lenovo Legion Go

  • ОС: Windows 11
  • Дисплей: сенсорный 8,8-дюймовый QHD+, 2560х1600 пикселей с частотой обновления экрана 144 Гц
  • Процессор: AMD Ryzen Z1 Extreme с графикой AMD RDNA
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Встроенная память: 512 или 1024 ГБ с поддержкой MicroSD

Видео доступно на YouTube-канале Lenovo Legion. Права на видео принадлежат Lenovo.

Lenovo

Портативный ПК Legion Go поступит в продажу уже 31 октября по цене в $ 699 (около 67 тыс. рублей). Доберётся ли устройство до России официально, неизвестно.

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