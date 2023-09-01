В Steam стартовала распродажа игр PlayStation Studios
В Steam стартовала распродажа игр PlayStation Studios, которая продлится до 7 сентября — некоторые скидки доходят до 75%.
Среди интересных предложений (в скобках указана скидка):
- The Last of Us: Part I — 48 евро (20%);
- Ремастер Marvel’s Spider-Man (2018) — 40,20 евро (33%);
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales — 33,50 евро (33%);
- God of War (2018) — 30 евро (40%);
- Horizon Zero Dawn — 16,50 евро (67%);
- Uncharted: Legacy of Thieves — 30 евро (40%);
- Days Gone — 16,50 евро (67%).
В подборке есть и другие игры, где PlayStation выступала издателем (и скидки на их DLC):
- Predator: Hunting Grounds — 7,50 евро (75%)
- HELLDIVERS — 5 евро (75%).
Предложения, впрочем, недействительны для России, поскольку Sony приостановила продажи игр на территории страны в 2022 году.
Но обладатели аккаунтов других регионов (вроде Казахстана и Турции) смогут приобрести проекты без проблем.