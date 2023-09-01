$96.33+0.41104.94+0.49

В Steam стартовала распродажа игр PlayStation Studios

В Steam стартовала распродажа игр PlayStation Studios, которая продлится до 7 сентября — некоторые скидки доходят до 75%.

В Steam стартовала распродажа игр PlayStation Studios
© Скриншот

Среди интересных предложений (в скобках указана скидка):

  • The Last of Us: Part I — 48 евро (20%);
  • Ремастер Marvel’s Spider-Man (2018) — 40,20 евро (33%);
  • Marvel’s Spider-Man: Miles Morales — 33,50 евро (33%);
  • God of War (2018) — 30 евро (40%);
  • Horizon Zero Dawn — 16,50 евро (67%);
  • Uncharted: Legacy of Thieves — 30 евро (40%);
  • Days Gone — 16,50 евро (67%).

В подборке есть и другие игры, где PlayStation выступала издателем (и скидки на их DLC):

  • Predator: Hunting Grounds — 7,50 евро (75%)
  • HELLDIVERS — 5 евро (75%).

Предложения, впрочем, недействительны для России, поскольку Sony приостановила продажи игр на территории страны в 2022 году.

Но обладатели аккаунтов других регионов (вроде Казахстана и Турции) смогут приобрести проекты без проблем.