В Steam стартовала распродажа игр PlayStation Studios, которая продлится до 7 сентября — некоторые скидки доходят до 75%.

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Среди интересных предложений (в скобках указана скидка):

The Last of Us: Part I — 48 евро (20%);

Ремастер Marvel’s Spider-Man (2018) — 40,20 евро (33%);

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales — 33,50 евро (33%);

God of War (2018) — 30 евро (40%);

Horizon Zero Dawn — 16,50 евро (67%);

Uncharted: Legacy of Thieves — 30 евро (40%);

Days Gone — 16,50 евро (67%).

В подборке есть и другие игры, где PlayStation выступала издателем (и скидки на их DLC):

Predator: Hunting Grounds — 7,50 евро (75%)

HELLDIVERS — 5 евро (75%).

Предложения, впрочем, недействительны для России, поскольку Sony приостановила продажи игр на территории страны в 2022 году.