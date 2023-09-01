Внешность в Starfield можно менять почти сразу

Все обладатели премиального издания Starfield наверняка уже погрузились в игру и создали своего персонажа. Если вы переживаете о внешности героя или она вам со временем не понравилась, то её можно очень просто поменять.

Издание IGN приготовило небольшое видео, в котором показывается, как можно изменить внешность героя. Сделать это можно почти сразу после старта — в Новой Атлантиде. От точки прибытия придётся немного пройти и увидеть поезд. В него нужно сесть и добраться до места под названием Commercial District.

После высадки перед глазами сразу появится вывеска с названием компании Valberg и голубой линией. По этой линии и нужно идти, пока не доберётесь до местного салона. Изменить внешность можно за 500 кредитов.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Bethesda, IGN.