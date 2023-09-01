Игроки уничтожили рейтинг DLC для Total War: Warhammer 3 в Steam

Вчера, 31 августа, состоялся релиз дополнения Shadows of Change для Total War: Warhammer III — но игроки встретили новинку шквалом критики.

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Рейтинг одобрения DLC в Steam на данный момент составляет 25%, а отзывы (всего их 783) у него «в основном отрицательные».

Одной из главных жалоб фанатов стала повышенная цена на дополнение, которая составляет 25 долларов (или евро, в зависимости от региона).

Многие пользователи посчитали, что количество контента в текущем дополнении просто не соответствует подобной стоимости. При этом некоторые даже положительно оценили наполнение Shadows of Change, но всё равно оставили негативную оценку из-за цены.

Авторы Total War заявляли о необходимости повышения цен еще несколько дней назад, но так и не смогли убедить пользователей в необходимости такого решения. Из-за этого игроки обрушили и рейтинг одобрения основной игры в Steam — сейчас он составляет лишь 12% (почти 60 тысяч отзывов).

Большая часть пользователей осталась не в восторге от самого контента свежего дополнения — кому-то не понравилось сокращенное число юнитов, а другие столкнулись с различными багами и странным поведением ИИ.

Еще игроки отмечают проблемы, связанные с балансом. Так, авторы «перекачали» характеристики юнитов Кислева, поэтому играть за эту фракцию стало чересчур легко.