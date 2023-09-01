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Авторы Cyberpunk 2077 поделились всеми деталями большого апдейта 2.0

Разработчики Cyberpunk 2077 из CD Projekt RED поделились в «Твиттере» удобным инфографиком. В нём авторы игры наконец-то обозначили, какой контент станет частью крупного бесплатного обновления 2.0, а какой — дополнения Phantom Liberty.

Авторы Cyberpunk 2077 поделились всеми деталями большого апдейта 2.0
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Апдейт 2.0

• Новая система умений, перков и киберимпланты

• Битвы на машинах

• Улучшенный ИИ для сражений

• Новая система полиции

• Улучшения интерфейса

• Изменения в луте, предметах и крафтинге

• Новые радиостанции

Phantom Liberty

• Новый район с новым сюжетом, героями и заданиями

• Динамические события в мире

• Новая ветка прокачки Relic

• Больше 100 новых предметов (оружие, машины, одежда, киберимпланты)

• Повышение уровня до 60

Дополнение Phantom Liberty поступит в продажу 26 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series. Релиз апдейта 2.0 состоится перед выходом DLC.

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