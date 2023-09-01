Авторы Cyberpunk 2077 поделились всеми деталями большого апдейта 2.0
Разработчики Cyberpunk 2077 из CD Projekt RED поделились в «Твиттере» удобным инфографиком. В нём авторы игры наконец-то обозначили, какой контент станет частью крупного бесплатного обновления 2.0, а какой — дополнения Phantom Liberty.
Апдейт 2.0
• Новая система умений, перков и киберимпланты
• Битвы на машинах
• Улучшенный ИИ для сражений
• Новая система полиции
• Улучшения интерфейса
• Изменения в луте, предметах и крафтинге
• Новые радиостанции
Phantom Liberty
• Новый район с новым сюжетом, героями и заданиями
• Динамические события в мире
• Новая ветка прокачки Relic
• Больше 100 новых предметов (оружие, машины, одежда, киберимпланты)
• Повышение уровня до 60
Дополнение Phantom Liberty поступит в продажу 26 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series. Релиз апдейта 2.0 состоится перед выходом DLC.