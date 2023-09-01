Для Starfield уже выпустили первые моды

Starfield в раннем доступе вышла сегодня в 3:00 мск. С релиза прошло шесть часов, а для игры уже сделали первый мод, который можно загрузить для ПК-версии.

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Моддер PureDark создал мод, добавляющий в игру технологии DLSS и XeSS, которые заменяют FSR 2. Важное примечание — DLSS поддерживается только видеокартами RTX, процессор на базе Intel может использовать XeSS.

Starfield — масштабная космическая ролевая игра, разработанная Bethesda. Игроки, прямо как в «Скайриме», смогут исследовать огромный мир, улучшать персонажа, сражаться с противниками и заниматься многими делами.