Starfield стартовала в раннем доступе с онлайном в 234 тыс. человек

Сегодня в 3:00 мск Starfield стала доступна всем обладателям раннего доступа. Игру уже можно начать проходить на ПК и Xbox Series. В Steam у проекта тем временем неплохие показатели.

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Тайтл успешно стартовал на площадке Valve с онлайном в 234,5 тыс. человек. В данный момент в Starfield находится 203 тыс. игроков. Наверняка онлайн со временем будет ещё расти.

STEAM DB

Starfield — масштабная космическая RPG, действие которой разворачивается в космосе. Игрокам нужно исследовать планеты, выполнять задания, улучшать героя и заниматься другими делами.