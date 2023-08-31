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Ни один участник первого The International впервые не сыграет на главном турнире по Dota 2

Команда Team Secret, за которую выступает легендарный Клемент Puppey Иванов, покинула отборочный турнир к чемпионату мира The International по Dota 2.

Ни один участник первого The International впервые не сыграет на главном турнире по Dota 2
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В полуфинале нижней сетки Team Secret уступила Quest Esports со счётом 1:2. Таким образом, чемпион самого первого The International в Кёльне Puppey впервые пропустит главный турнир года.

Кроме того, это означает, что впервые на TI не сыграет ни один участник The International 2011. До начала квалификаций пробиться на чемпионат в Сиэтле могли Puppey, Dendi, iceiceice и KuroKy, но ни один не смог преодолеть отборочный барьер.

После короткой паузы Quest Esports сыграет за последнюю путёвку на TI12 против команды Luna Galaxy. Ранее от Европы на «Инт» прошла Entity.

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