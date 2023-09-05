Монеты души в Baldur's Gate 3: зачем они нужны и где их найти

Монеты душ — довольно редкий предмет в Baldur’s Gate 3; многие натыкаются на них по чистой случайности, но они будут особенно ценными, если вы путешествуете с Карлах. Портал PC Gamer рассказал, зачем нужны эти монеты и где их можно найти.

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Зачем нужны монеты душ

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Монеты душ, как и говорится в описании предмета, выступают источником энергии для адских двигателей. Когда вы откроете Карлах в качестве спутника, она сможет использовать эти монеты, чтобы получить временный бафф: ее атаки будут наносить дополнительные 1-4 огненного урона во время ярости и когда запас здоровья персонажа ниже 25%.

Где найти монеты душ

Склеп Иссохшего

Недалеко от места падения наутилоида на пляже находится вход в склеп: именно там многие игроки впервые встречают Иссохшего. Но, помимо этого, в склепе также спрятаны три монеты.

Первая спрятана в комнате с гигантским саркофагом в южной части склепа — поищите в саркофаге справа.

Вторая спрятана в комнатке на западе от просторной площади с большой статуей.

Третья спрятана в саркофаге самого Иссохшего.

Надира в роще друидов

Еще одну монету можно получить за спасение тифлинга Надиры от убийы в роще друидов. Добравшись туда, отправляйтесь на восток, на вершину небольшой скалистой площадки — там будет ждать тифлинг с телескопом. Когда вы подойдете, на нее нападет убийца. После того, как вы защитите Надиру, вы можете получить монету, пройдя проверку Обмана, Убеждения или Запугивания.

Ланн Тарв, Лунные башни

Добравшись до Лунных башен во втором акте, вы можете получить еще три монеты. Возьмите с собой Карлах и поговорите с NPC по имени Ланн Тарв. Он отдаст монеты бесплатно, если вы согласитесь выслушать три печальные истории о душах, которые заключены внутри них.

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