Где найти GPU в режиме DMZ Modern Warfare II

Режим DMZ в Call of Duty целиком посвящен сбору ценных ресурсов, от бутылок вина до бинтов, но один из самых желанных предметов — это GPU. Видеокарты необходимы для создания скелетных ключей, да и сами по себе стоят немаленьких денег. Рассказываем, где их можно найти в пятом сезоне.

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Где можно найти GPU в режиме DMZ

Случайное выпадение из контейнеров

GPU в теории могут выпасть из любого сундука или компьютера в DMZ, особенно в специфических точках интереса: полицейских участках, офисных зданиях и крепостях. Под эти категории подпадает множество сооружений, поэтому вам придется тщательно проверить локацию. GPU — довольно редкий предмет, поэтому, скорее всего, вам придется зачистить разные места в нескольких матчах, прежде чем вы наткнетесь хотя бы на одну видеокарту. Помните — есть вероятность, что вы не один такой хитрый, и другие игроки тоже рыщут в поисках GPU.

Специфические схроны

Каждый сезон разработчики обозначают конкретные здания и схроны с добычей, которые гарантированно содержат GPU. В пятом сезоне пока известно о двух подобных местах: схрон на Al Mazrah и Vondel. Для того, чтобы открыть их, вам понадобятся либо соответствующие ключи, либо скелетный ключ.

На Al Mazrah ищите в районе химического склада в квадранте B4.

На Vondel ищите сумку в квадранте C5 или E2.

Бартер на станциях покупки

В пятом сезоне GPU также можно выменять на станции покупки, но для этого вам понадобятся довольно редкие предметы. Станция, где разрешается обмен на GPU, находится только на Ashika Island — ради одной видеокарты вам придется отдать два золотых слитка и пять флэшек.